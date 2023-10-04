Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о планах по застройке района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Квартал небоскребов «Москва-Сити» востребован и привлекателен для размещения офиса компании как с точки зрения удобства расположения, транспортной доступности, так и престижа локации. Рядом с готовыми высотками строится еще несколько таких объектов. В них предусмотрено более 220 тыс. офисных метров, а в будущем, вероятно, будет возведено не менее 330 тыс., когда замороженные на неопределенный срок участки перейдут в фазу проектирования.

И если «Москва-Сити» сегодня по-прежнему является центром трафика деловой жизни города, то «Большой Сити» продолжает развиваться как мультифункциональный кластер городской среды и обладает всеми характеристиками перспективного проекта. По данным экспертов компании Nikoliers, в «Большом Сити» уже готовые деловые центры формируют около 315 тыс. «квадратов». А через семь лет здесь могут построить еще 1,1 млн, включая территорию «Москва-Сити».

На этапе возведения находятся около 450 метров офисных пространств со сроком сдачи до 2026 года. Еще примерно 0,5 млн метров пока на этапе проектирования, отмечают брокеры. Из почти 20 млн кв. м общего объема офисных площадей Москвы класса A и B доля предложения в «Москва-Сити» достигает чуть больше 6%, в проекте «Большой Сити» — около 1,5%. При этом объекты со сроком сдачи с 2023 по 2026 год в «Большом Сити» и «Москва-Сити» составляют четверть от всех строящихся в столице.