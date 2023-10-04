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Коммерсантъ FM
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Правительство Франции распустило движение католиков-фундаменталистов Civitas

Совет министров Франции принял решение о роспуске фундаменталистского католического движения Civitas, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление представителя правительства Оливье Верана.

Религиозное движение Civitas было замешано в череде громких скандалов и выступало ответчиком по многим судебным искам, связанным с разжиганием ненависти. Кроме того, организация призывала к силовому свержению власти во Франции.

«Civitas рассматривает права человека как инструменты разрушения христианской цивилизации, Civitas организовала митинги в память о знаковых коллаборационистах, Civitas продвигает идею иерархии французских граждан, основываясь на очевидных антисемитских и исламофобских тезисах»,— подчеркнул в ходе своего выступления господин Веран. Кроме того, он отметил, что организация находится под следствием в связи с поджогом дома мэра Сен-Бревена, в то время когда он и его супруга спали внутри. Обоим, к счастью, удалось выбежать из горящего здания. До этого мэр получал многочисленные угрозы от ультраправых и сторонников Civitas из-за решения городских властей построить в городе центр приема беженцев.

Кирилл Сарханянц

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