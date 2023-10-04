В Нижегородскую область по программе казначейских кредитов поступили 24 автобуса

Нижегородская область получила 24 автобуса, закупленные в рамках специальных казначейских кредитов. Как сообщает пресс-служба федерального Фонда развития территорий, ранее заявки на получение автобусов одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

В ФРТ напомнили, что инструмент специальных казначейских кредитов запущен правительством России в 2023 году. Регионы могут направлять средства таких кредитов на востребованные инфраструктурные проекты, в том числе обновление автобусных парков. Планируется, что в рамках программы предоставления казначейских кредитов 73 региона смогут закупить более 6 тыс. автобусов.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, региональный минтранс при закупке учитывал особенности маршрутов, связывающих населенные пункты в сельской местности. «В большинстве своем это социальные маршруты, и без государственной поддержки автопредприятия не в состоянии качественно обновлять подвижной состав самостоятельно», – отметил Глеб Никитин.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области планирует закупить по механизму специальных казначейских кредитов около 300 автобусов для 32 муниципалитетов. Примерно 80% автобусов предназначены для муниципальных перевозок, около 20% — для межрайонных маршрутов.

Андрей Репин