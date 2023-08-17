Для нижегородских муниципалитетов закупят 300 автобусов на 1,6 млрд рублей

Правительство Нижегородской области закупит по механизму специальных казначейских кредитов около 300 автобусов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин. По его словам, транспортные средства будут поставлены в 32 муниципальных округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что выделение средств на закупку автобусов одобрено президиумом правительственной комиссии по региональному развитию. Примерно 80% автобусов предназначены для муниципальных перевозок, около 20% — для межрайонных маршрутов.

По данным областного правительства, в июле 2023 года в ходе президиума правительственной комиссии по региональному развитию было принято решение о выделении Нижегородской области 1,1 млрд руб. В августе комиссия по региональному развитию приняла решение об одобрении заявки Нижегородской области на выделение специального казначейского кредита для обновления подвижного состава общественного транспорта. Регион получит дополнительно 500 млн руб. на покупку еще 128 автобусов для муниципальных маршрутов.

Андрей Репин