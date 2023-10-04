Петербургскую поэтессу Вольтскую оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности журналистку и поэтессу Татьяну Вольтскую (признана Минюстом РФ иноагентом) за отсутствие иноагентской маркировки (ч.4 ст.19.34 КоАП РФ). Об этом 4 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот YouTube Фото: скриншот YouTube

Причиной стала публикация госпожи Вольтской в мессенджере Telegram.

«Осуществила публикацию информационного материала, то есть распространила свой материал без указания на то, что этот материал произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом либо касается деятельности такого агента»,— говорится в сообщении.

На заседание журналистка не явилась. Суд назначил наказание в виде штрафа в 35 000 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что признанную иностранным агентом петербургскую фем-активистку, художницу и экс-участницу арт-группы «Родина» Дарью Апахончич оштрафовали на 40 тыс. руб. за то, что она, будучи в присвоенном ей Минюстом РФ статусе, не предоставила в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

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