Петербургскую активистку Апахончич оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Признанную иностранным агентом петербургскую фем-активистку, художницу и экс-участницу арт-группы «Родина» Дарью Апахончич оштрафовали на 40 тыс. руб. за то, что она, будучи в присвоенном ей Минюстом РФ статусе, не предоставила в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

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По решению Ленинского районного суда Санкт-Петербурга госпожа Апахончич нарушила порядок деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). В частности, ФЗ обязывает таких лиц регулярно отчитываться об иностранных источниках дохода, объеме денежных средств и получении «организационно-методической, научно-технической помощи», а также проходить ежегодный аудит.

Дарью Апахончич включили в соответствующий реестр в 2020 году. Художница стала одной из первых в числе физлиц, которых внесли в список иноагентов (порядковый номер 212). Ранее она дважды пыталась обжаловать присвоенный ей статус, однако оба раза оказались безуспешными. Так, в апелляционной инстанции суд принял во внимание информацию от Росфинмониторинга и регионального главка полиции, в которой было указано, что активистка получала деньги из-за границы.

Ранее Петроградский и Приморский районные суды Петербурга зарегистрировали административные протоколы по статье о нарушении законодательства о маркировке иностранных агентов (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении блогера и бывшей издательницы «Собаки.ру» Вероники Белоцерковской и публициста Александра Невзорова (оба признаны Минюстом РФ иноагентами).

Андрей Кучеров

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