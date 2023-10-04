В Нижнем Новгороде на 12 часов задержан вылет рейса в Египет

В аэропорту Чкалов (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты регионов») на 12 часов задержан вылет рейса в Шарм-Эль-Шейх (Египет) авиакомпании Almasria. По данным транспортной прокуратуры, задержка рейса произошла из-за позднего прибытия воздушного судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На рейс зарегистрировано 202 пассажира. По расписанию борт должен был вылететь в 02:05. Сначала его вылет перенесли на 09:55, потом время вылета вновь изменили. Сейчас отправление запланировано на 14:00.

На время ожидания вылета 96 пассажирам предложено размещение в гостинице. Остальные пассажиры заранее уведомлены о задержке рейса и в аэропорт не прибыли. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Андрей Репин