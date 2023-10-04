ВЦИОМ составил портрет типичного «микрозаемщика»

Среди «микрозаемщиков» преобладают женщины, люди с высшим образованием, наемные работники, показал опрос ВЦИОМа среди реальных и потенциальных клиентов микрофинансовых организаций. Чаще всего среди них встречаются люди со средним материальным положением. Плохое материальное положение — второй по популярности ответ. Основной причиной обращения за микрозаймами и те, кто брал микрозаймы, и те, кто только рассматривает такую возможность, назвали скорость выдачи (28% и 24% соответственно). Среди других частых причин — возможность оформления онлайн, меньше требований, получение отказа на выдачу кредита в банке.

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Исследование также установило, что из наиболее часто встречающихся знаков зодиака среди целевой аудитории МФО сразу три — это Рак, Козерог и Лев. Наименее склонны брать микрозаймы Девы.