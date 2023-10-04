Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВЦИОМ составил портрет типичного «микрозаемщика»

Инфографика

Среди «микрозаемщиков» преобладают женщины, люди с высшим образованием, наемные работники, показал опрос ВЦИОМа среди реальных и потенциальных клиентов микрофинансовых организаций. Чаще всего среди них встречаются люди со средним материальным положением. Плохое материальное положение — второй по популярности ответ. Основной причиной обращения за микрозаймами и те, кто брал микрозаймы, и те, кто только рассматривает такую возможность, назвали скорость выдачи (28% и 24% соответственно). Среди других частых причин — возможность оформления онлайн, меньше требований, получение отказа на выдачу кредита в банке.

Исследование также установило, что из наиболее часто встречающихся знаков зодиака среди целевой аудитории МФО сразу три — это Рак, Козерог и Лев. Наименее склонны брать микрозаймы Девы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...