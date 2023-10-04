Суд арестовал обвиняемого в убийстве екатеринбурженки на даче

Белоярский районный суд арестовал Алексея Протасова, обвиняемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Елены Косецкой, тело которой нашли на ее дачном участке. В пресс-службе суда «Ъ-Урал» уточнили, что он проведет в СИЗО по 27 ноября. Защита ходатайствала об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено В.Н. Горелых Фото: Фото предоставлено В.Н. Горелых

Напомним, 35-летнему безработному уроженцу Томска инкриминируют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по которой мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Вину в убийстве 39-летней женщины, как сообщали следователи, он признал.

Ранее в СКР заявляли, что Елена Косецкая наняла Алексея Протасова для выполнения строительных работ на своем дачном участке в Заречном. Днем 26 сентября между ними произошел конфликт по поводу выплаты ему денег за часть проведенных строительных работ. В результате он несколько раз ударил женщину металлическим швеллером.

Известно, что ранее мужчина был судим за мошенничество.

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