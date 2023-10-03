Свердловские силовики задержали подозреваемого в убийстве женщины на ее даче
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 39-летней Елены Косецкой из Екатеринбурга, тело которой на прошлой неделе обнаружили на ее дачном участке. Им оказался 35-летний безработный уроженец Томска, который ранее был судим за мошенничество. Об этом сообщил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.
Фото: Фото предоставлено В.Н. Горелых
Напомним, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по которой мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи утверждают, что задержанный вину признал. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, а также заключить под стражу.
В ходе допроса у следователей подозреваемый заявил, что познакомился с погибшей через объявление о строительных работах. Женщина привезла его к себе на дачный участок в Заречный, где он и жил, и получал ежесуточно деньги за строительство. Днем 26 сентября задержанный был в состоянии опьянения. Между ним и Еленой Косецкой завязалась ссора по поводу выплаты ему денег за часть проведенных строительных работ. В результате он несколько раз ударил женщину металлическим швеллером.
Тело потерпевшей силовики обнаружили 28 сентября. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что полицейские задержали подозреваемого, когда тот «затаривался» в магазине в Каменске-Уральском, чтобы снова «залечь на дно».
«Представители МВД его молниеносно скрутили и этапировали в город Заречный, по месту совершения преступления, для производства следственных действий, где у погибшей женщины были похищены личные вещи и легковой автомобиль "Рено". Далеко уехать на иномарке разнорабочий не смог, поскольку вскоре он не справился с управлением и врезался в дерево»,— отметил полковник Горелых.