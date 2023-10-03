Свердловские силовики задержали подозреваемого в убийстве женщины на ее даче

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 39-летней Елены Косецкой из Екатеринбурга, тело которой на прошлой неделе обнаружили на ее дачном участке. Им оказался 35-летний безработный уроженец Томска, который ранее был судим за мошенничество. Об этом сообщил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено В.Н. Горелых Фото: Фото предоставлено В.Н. Горелых

Напомним, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по которой мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи утверждают, что задержанный вину признал. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, а также заключить под стражу.

В ходе допроса у следователей подозреваемый заявил, что познакомился с погибшей через объявление о строительных работах. Женщина привезла его к себе на дачный участок в Заречный, где он и жил, и получал ежесуточно деньги за строительство. Днем 26 сентября задержанный был в состоянии опьянения. Между ним и Еленой Косецкой завязалась ссора по поводу выплаты ему денег за часть проведенных строительных работ. В результате он несколько раз ударил женщину металлическим швеллером.

Тело потерпевшей силовики обнаружили 28 сентября. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что полицейские задержали подозреваемого, когда тот «затаривался» в магазине в Каменске-Уральском, чтобы снова «залечь на дно».

«Представители МВД его молниеносно скрутили и этапировали в город Заречный, по месту совершения преступления, для производства следственных действий, где у погибшей женщины были похищены личные вещи и легковой автомобиль "Рено". Далеко уехать на иномарке разнорабочий не смог, поскольку вскоре он не справился с управлением и врезался в дерево»,— отметил полковник Горелых.

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