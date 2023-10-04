Резидентами агропромышленного парка в Азове готовы стать пять компаний

Пять компаний планируют получить статус резидента Донского инновационного агротехнопарка в городе Азове Ростовской области. Об этом со ссылкой на замгубернатора региона Игоря Сорокина сообщает «Интерфакс-Юг».

По словам замглавы области, зайти на площадку парка планируют ООО «Агромониторинг» (разрабатывает программное обеспечение для анализа аэрофотосъемки сельхозугодий), ООО «Научно-исследовательское предприятие инновационных удобрений и средств защиты растений», ООО «Урожай XXI» (производитель минеральных удобрений), ООО «Global Eco» (разработка интеллектуальной виртуальной образовательной среды), «Центр беспилотной авиации» (производит агропромышленные беспилотные летательные аппараты).

Общая площадь промпарка составит 8 га. Планируется строительство 27,2 тыс. кв. м промышленных и административных помещений. Предполагается создание 150 новых рабочих мест. Инвестиции в запуск площадки составят 2,5 млрд руб.

Соглашение о создании парка было подписано на международной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге Игорем Сорокиным и генеральным директором ООО УК «Донской инновационный агротехнопарк» Сергеем Анашкиным.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО УК «Донской инновационный агротехнопарк» было учреждено в январе текущего года в Ростове-на-Дону. Компания специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Единственным владельцем предприятия выступает Ирина Белоусова.

Анастасия Назарова