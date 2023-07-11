В Азове будут созданы индустриальный и агротехнопарк стоимостью 2,9 млрд рублей

Соглашение о создании индустриального парка «Петровский» и агротехнопарка в Азове было подписано властями Ростовской области с инвесторами в рамках выставки «Иннопром-2023», сообщает пресс-служба правительства региона. Совокупный объем инвестиций в оба проекта составят 2,9 млрд руб.

Индустриальный парк «Петровский» стоимостью 400 млн руб. планирует построить ООО УК «Технопарк Азовский» на территории площадью 10 га в границах Азовской промышленной территории. К реализации проекта инвестор приступит во второй половине 2025 года. Планируется, что на новой площадке будет создано 300 новых рабочих мест.

ООО УК «Донской инновационный агропромышленный технопарк» планирует вложить 2,5 млрд руб. в создание агротехнопарка в Азове. В рамках первой очереди будет построено 6 тыс. кв. м. промышленных помещений. Сейчас инвестор ведет переговоры с потенциальными резидентами. На территории технопарка планируется создать 150 новых рабочих мест. Сроки реализации не уточняются.

Анастасия Назарова