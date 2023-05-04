Обвиняемых в убийстве семиклассницы подростков из Петербурга отправили в СИЗО на время следствия

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 16-летнего Илью Татаринова, обвиняемого в убийстве 13-летней знакомой, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Процесс проходил в закрытом режиме. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Татаринову стражу по 02.07.2023»,— сказано в сообщении.

О мере пресечения в виде заключения под стражу в суде ходатайствовала сторона обвинения. Отмечается, что сам Татаринов и защитник против меры не возражали.

На тот же срок в СИЗО отправили и вторую фигурантку дела, Анфису Румпан, которая была свидетелем убийства и снимала его на камеру. Сама обвиняемая против меры не возражала, но защитник просил у суда домашний арест.

Напомним, Илья Татаринов и 15-летняя Анфиса Румпан обвиняются в убийстве знакомой семиклассницы в лесу в Парголово. Сам обвиняемый рассказал на следствии, что конкретных причин убивать подругу у него не было, она просто его «раздражала», кроме того, он хотел «убедиться в собственном величии». Они заранее выкопали яму в лесу у Парголово для последующего захоронения, а 30 апреля пригласили девочку туда якобы на пикник. После этого Татаринов нанес жертве удары молотком по голове, а затем поместил тело в яму.

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