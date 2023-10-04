Реконструкцию Кронштадтского шоссе планируют закончить в конце 2024 года

Реконструкция Кронштадтского шоссе на участке от Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений до Цитадельской дороги завершится до конца 2024 года, сообщили 4 октября в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Специалисты переустроят шесть километров сетей связи, газопровода, канализации, а также тепловых и электрических сетей.

Подразумевается, что четырехполосная дорога с новыми светофорами, тротуарами, велодорожкой и освещением положительно повлияет на транспортную доступность района и увеличит пропускную способность въезда в Кронштадт до 35 тысяч легковых автомобилей в сутки.

На время проведения работ на отрезке будет введено поэтапное ограничение дорожного движения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Архивную улицу в Невском районе продлят на 800 метров. Новый участок протянется от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте