В Невском районе Петербурга продлят Архивную улицу

Архивную улицу в Невском районе продлят на 800 метров. Новый участок протянется от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект предусматривает четырёхполосную проезжую часть, тротуары и велосипедную дорожку. Планируется, что по дороге будет курсировать общественный транспорт.

По окончании строительства объект будет передан в собственность города по договору купли-продажи.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Московском районе Санкт-Петербурга завершилось строительство улицы Струве, пролегающей между Пулковским шоссе и Меридианной улицей.

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