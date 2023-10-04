В петербургском ТК «Долгоозерный» изъяли более 140 кг санкционной продукции

В ходе проверки помещений Долгоозерного рынка изъяли свыше 140 кг санкционной продукции, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Среди этих товаров оказались сыры и мясная продукция из стран Европейского союза, при этом у продавцов отсутствовали необходимые документы. Сотрудники транспортной прокуратуры возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов). Правонарушитель будет привлечен к ответственности и оштрафован на 20 тыс. рублей по результатам рассмотрения дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге приостановили работу четырех баров из-за нарушений, обнаруженных в ходе проверки сотрудниками экономической полиции.

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