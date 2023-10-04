В Крыму взяли в плен десантника ВСУ, пытавшегося высадиться на полуостров

В Крыму задержали одного из украинских десантников, пытавшихся высадиться на полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Участника диверсионной группы, прорывавшейся к мысу Тарханкут на скоростном катере и гидроциклах в северо-западной части Черного моря, взяли в плен. Попытку пресекли с помощью самолетов ВКС РФ.

«В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым»,— цитирует издание заявление ведомства.

Украинского десантника задержали сотрудники Управления ФСБ России по РК, подразделения Черноморского флота и Росгвардии Крыма.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram