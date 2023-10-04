В Валуйском округе Белгородской области отремонтируют дорогу за 230 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области объявило поиск подрядчика для ремонта участка автодороги в Валуйском городском округе. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 231,8 млн руб. Аванс не предусмотрен.

Подрядчику будет необходимо обновить участок длиной 8,8 км на дороге Валуйки — Казинка — Вериговка — Рябики в один этап с 1 апреля по 30 июня 2025 года. В ходе ремонта ему нужно заменить покрытие проезжей части и тротуаров, укрепить обочины, обустроить автомобильные стоянки.

Компанию для выполнения работ выберут в ходе аукциона. Заявки на участие в нем можно подавать до 12 октября, итоги будут подведены 16 октября.

Также продолжается поиск подрядчика для ремонта участка дороги в Красногвардейском районе Белгородской области за 208 млн руб.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте