В Свердловской области на 14% увеличилось число заразившихся глистами

За восемь месяцев в Свердловской области зарегистрировано 2,3 тыс. случаев энтеробиоза (глисты), что на 14% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболеваемость энтеробиозом стала ниже среднемноголетнего уровня на 16%. По данным ведомства, 99% заболевших — дети. Как сказано в сообщении, группой риска по заболеваемости энтеробиозом являются дети дошкольного и младшего школьного возраста. Максимальная заболеваемость энтеробиозом регистрируется в у детей от трех до шести лет.

Энтеробиоз — это контактный гельминтоз (паразиты), которым болеет только человек. Заражение происходит при заглатывании яиц возбудителя. Они могут попасть в организм из-за немытых рук, загрязненных яйцами гельминтов, а также предметы обихода, игрушки, продукты питания и объекты окружающей среды (почва, вода).

Напомним, в Екатеринбурге две школы и шесть детских садов закрыли на карантин и перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ. По данным на 26 сентября, в уральской столице на карантине находятся более 100 классов и групп.

Полина Хабарова

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