Количество фитнес-клубов в Новосибирске выросло на 37%

За последние три года - с августа 2019-го по август 2023-й в Новосибирске на 37% возросло число фитнес-клубов, сказано в отчете совместного исследования картографического сервиса 2ГИС и сервиса поминутной оплаты фитнеса GOGYM. В городе работает 399 фитнес-центров. Таким образом Новосибирск вошел в ТОП-5 субъектов России с наибольшим приростом числа таких объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Динамика связана с развитием сетевых брендов, отмечают эксперты. При этом средняя продолжительность тренировки увеличилась на 10%. Также отмечается, что в Новосибирске приложением для поминутной оплаты фитнеса пользуются 83% мужчин и лишь 17% женщин.

В марте, также отмечая существенный рост числа студий, участники рынка Уговорили, что появление новых игроков — свидетельство наметившегося тренда на появление бюджетных узконаправленных студий, а о восстановлении отрасли после пандемии говорить рано. Глава представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) в Красноярском крае Денис Киюцин говорил тогда „Ъ-Сибирь“, что рост выручки фитнес-центров произошел на фоне увеличения цен на услуги спортивных клубов. При этом количество посетителей, по его словам, на уровень допандемийного 2019 года еще не вернулось.

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Лолита Белова