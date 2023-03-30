Мал фитнес и не дорог

С марта 2022 года в Новосибирске и Красноярск открылось более 60 новых фитнес-центров. Их общее количество за два года выросло в этих сибирских городах на 18% и 23% соответственно. Участники рынка отмечают, что появление новых игроков — свидетельство наметившегося тренда на появление бюджетных узконаправленных студий, а о восстановлении отрасли после пандемии говорить рано. По их данным, около 70% переживших кризис фитнес-центров до сих пор не вышли на стабильную рентабельность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Примерно 70% переживших кризис фитнес-центров до сих пор не вышли на стабильную рентабельность

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Примерно 70% переживших кризис фитнес-центров до сих пор не вышли на стабильную рентабельность

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В крупнейших сибирских городах — Новосибирске и Красноярске — за год стало на 25 и 36 фитнес-центров больше, следует из данных картографического сервиса 2ГИС, подготовленных по запросу „Ъ-Сибирь“. Их общее количество к марту 2023 года достигло в этих городах соответственно 379 и 204. Рост относительно того же месяца 2022 года составил 7,1% и 21,4%. По сравнению с мартом 2021 года в Новосибирске фитнес-центров стало больше на 18,4%, в Красноярске — на 22,9%.

Также увеличилось число спортивных секций в этих городах — за два года на 26,3% в Новосибирске (до 1,53 тыс.) и на 20,9% в Красноярске (до 0,92 тыс.).

В третьем по величине региональном центре Сибири — Омске — динамика также положительная, но менее выраженная. Количество фитнес-центров в этом городе за год выросло на 3,1% (до 164), за два года — на 3,4%. Численность спортивных секций увеличилась за то же время соответственно на 12,4% и 15,6% — сейчас в Омске зарегистрирована 691 такая организация.

По информации Росстата, оборот фитнес-центров и спортивных клубов в Красноярском крае в январе 2023 года составил 108,4 млн руб., что на 34% превышает показатель того же месяца 2022 года. В Омской области их выручка за год выросла на 32% (до 55,6 млн руб. в январе 2023 года). В целом за 2022 год оборот фитнес-центров в Красноярском крае составил 1,12 млрд руб., в Омской области — 569 млн руб.

Глава представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) в Красноярском крае Денис Киюцин сообщил „Ъ-Сибирь“, что рост выручки фитнес-центров произошел на фоне увеличения цен на услуги спортивных клубов. При этом количество посетителей, по его словам, на уровень допандемийного 2019 года еще не вернулось. «В прошлом году если и открывались, то только небольшие студии, часто полуподвальные. Крупные фитнес-центры только готовят открытие. Существенного движения в отрасли нет»,— рассказал он. Господин Киюцин добавил, что во время локдауна в Красноярске закрылись три крупных фитнес-клуба, а те, что остались, остаются низкомаржинальными.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина также отмечает, что полностью отрасль после кризиса 2020–2021 годов еще не восстановилась. По ее данным, около 70% фитнес-центров пока не могут «утвердительно занять позиции в маржинальном приросте» и получают минимальную прибыль в размере 3–5%. Расходы клубов, по оценкам Национального фитнес-сообщества, в 2022 году выросли в среднем на 25%.

Согласно исследованиям рынка фитнес-услуг Национального фитнес-сообщества, в целом в России в 2022 году закрылись 175 и открылись 587 новых фитнес-центров, что немного выше, чем в докризисном 2019 году. Тот факт, что сибирская статистика опережает средние по стране показатели, гос­пожа Силина объясняет включением в нее небольших студий узкой направленности. «Именно 2022 год дал толчок развитию различных направлений студийного формата — совсем небольших клубов, которые позволяют населению заниматься фитнесом по разным направлениям. Это могут быть студии танцев, йоги, бойцовские клубы»,— рассказала госпожа Силина. Привлекательность бизнес-модели таких студий, по ее словам, заключается в том, что они не требуют больших вложений (от 300 тыс. до 1 млн руб.) и не несут больших рисков.

На фоне эффекта низкой базы пандемийных лет рост количества фитнес-клубов не выглядит существенным, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Он привел данные BusinesStat, согласно которым в 2022 году объем рынка фитнеса в России снизился на 13% — с 274 до 238 млн посещений. «Полагаю, что на фоне эффекта низкой базы и роста реальных доходов населения (президент РФ поручил правительству с 1 июля еще раз увеличить МРОТ) в 2023 году можно ожидать рост потребительского спроса на услуги и продолжения тренда на увеличение количества фитнес-клубов»,— предположил господин Ващенко.

Дарья Решетникова