Суд вернулся к заявлениям о взыскании убытков ЗЭМЗ с экс-главы и бенефициара

В рамках дело о банкротстве АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) возобновлено рассмотрение двух заявлений конкурсного управляющего о взыскании убытков в общей сумме 2,5 млрд руб. с бывшего генерального директора Александра Кретова и бенефициара Дмитрия Герасименко. Соответствующие определения опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Два заявления о взыскании убытков предприятия с контролирующих должника лиц поступили в суд в январе этого года. По одному из них конкурсный управляющий просил взыскать 1,35 млрд руб. с Александра Кретова, указав, что предприятие лишилось этой суммы в результате «управленческих решений» гендиректора. В частности, в 2018 года он заключил подряда с аффилированным АО «Волгоградский металлургический комбинат „Красный октябрь“», по которому ЗЭМЗ поставил сырье и товарно-материальные ценности, но деньги не получил.

По второму заявлению, конкурсный управляющий просит взыскать 1,1,3 млрд руб. солидарно с Александра Кретова и бенефициара ЗЭМЗ Дмитрия Герасименко. Это убытки, полученные в результате сделки с австрийской компанией Smart Stahl GmbH. Завод перечислил контрагенту 9,1 млн евро за сталеплавильный комплекс, который по факту не получил.

Рассмотрение заявлений суд приостановил в апреле этого года до вступления в силу решений по обособленным делам о спорных сделках. В июле апелляционная инстанция подтвердила незаконность договоров и факты причинения убытков златоустовскому заводу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», АО «ЗЭМЗ» находится в процедуре банкротства с 2019 года. В мае 2021-го суд открыл в отношении предприятия конкурсное производство. 100% уставного капитала АО «ЗЭМЗ» принадлежит АО «Стил трейд компани», которым владеет московское ООО «Юридическое агентство “КБ Эгида”». В материалах дела отмечалось, ЗЭМЗ входил в аффилированную группу компаний вместе с , АО ВМК «Красный Октябрь», ТД ВМК «Красный Октябрь», ТД МЗ «Красный Октябрь», которую контролировал Дмитрий Герасименко через офшорную компанию Red October International S.A.