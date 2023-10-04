Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд вернулся к заявлениям о взыскании убытков ЗЭМЗ с экс-главы и бенефициара

В рамках дело о банкротстве АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) возобновлено рассмотрение двух заявлений конкурсного управляющего о взыскании убытков в общей сумме 2,5 млрд руб. с бывшего генерального директора Александра Кретова и бенефициара Дмитрия Герасименко. Соответствующие определения опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Два заявления о взыскании убытков предприятия с контролирующих должника лиц поступили в суд в январе этого года. По одному из них конкурсный управляющий просил взыскать 1,35 млрд руб. с Александра Кретова, указав, что предприятие лишилось этой суммы в результате «управленческих решений» гендиректора. В частности, в 2018 года он заключил подряда с аффилированным АО «Волгоградский металлургический комбинат „Красный октябрь“», по которому ЗЭМЗ поставил сырье и товарно-материальные ценности, но деньги не получил.

По второму заявлению, конкурсный управляющий просит взыскать 1,1,3 млрд руб. солидарно с Александра Кретова и бенефициара ЗЭМЗ Дмитрия Герасименко. Это убытки, полученные в результате сделки с австрийской компанией Smart Stahl GmbH. Завод перечислил контрагенту 9,1 млн евро за сталеплавильный комплекс, который по факту не получил.

Рассмотрение заявлений суд приостановил в апреле этого года до вступления в силу решений по обособленным делам о спорных сделках. В июле апелляционная инстанция подтвердила незаконность договоров и факты причинения убытков златоустовскому заводу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», АО «ЗЭМЗ» находится в процедуре банкротства с 2019 года. В мае 2021-го суд открыл в отношении предприятия конкурсное производство. 100% уставного капитала АО «ЗЭМЗ» принадлежит АО «Стил трейд компани», которым владеет московское ООО «Юридическое агентство “КБ Эгида”». В материалах дела отмечалось, ЗЭМЗ входил в аффилированную группу компаний вместе с , АО ВМК «Красный Октябрь», ТД ВМК «Красный Октябрь», ТД МЗ «Красный Октябрь», которую контролировал Дмитрий Герасименко через офшорную компанию Red October International S.A.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...