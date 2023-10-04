Матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов подарили болельщикам сразу две сенсации. Турецкий клуб «Галатасарай» обыграл «Манчестер Юнайтед» 3:2 на знаменитом стадионе «Олд Траффорд». А французский «Ланс» на своем поле одолел лондонский «Арсенал» 2:1. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Что происходит с «Манчестер Юнайтед»? Ответ на этот вопрос ищет весь мир. Клуб, стоимость игроков которого приближается к €1 млрд, называя вещи своими именами, сыпется. Перед началом матча с «Галатасараем» коэффициент в «Лиге Ставок» на победу турецкой команды был выше 6, а когда хозяева забили в дебюте, коэффициент перевалил за 10. Но «Галатасарай» сражался весь матч: и когда горел 0:1, и когда проигрывал 1:2, и даже кода сравнял счет второй раз, а потом не забил пенальти, играть на победу не бросил.

Причем назвать игру гостей безупречной нельзя — просто хозяева ошибались чаще и грубее, особенно вратарь Андре Онана. К тому же Каземиро получил красную карточку, и гол Мауро Икарди в концовке, который принес «Галатасараю» победу, можно назвать закономерным. Так же, как и всю ситуацию с «Манчестер Юнайтед», отмечает футбольный эксперт Андрей Аршавин: «Это просто отражение того, что происходит в клубе. Их хотят купить, Глейзеры не могут продать, и у Эрика тен Хага, мне кажется, проблемы с коллективом. Поэтому здесь одно накладывается на другое, и ничего просто так не бывает».

А вот что произошло с лондонским «Арсеналом», понять сложно. Скромный французский «Ланс», который сейчас болтается внизу турнирной таблицы национального чемпионата, обыграл лондонцев 2:1. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу «Ланса» был выше 5, а после первого мяча «Арсенала» вообще улетел в космос. Так что те, кто поверил в этот момент в «Ланс», а такие были, сорвали куш. В остальных встречах также было много яркого футбола, но результаты там вполне закономерны. «Реал» обыграл в гостях «Наполи» 3:2, «Бавария» победила «Копенгаген» со счетом 2:1, а «Интер» справился с «Бенфикой» 1:0.

Сегодня будет сыграно еще восемь матчей второго тура, и здесь также немало вывесок, которые сложно оставить без внимания. Например, «Ньюкасл», который не впечатлил на старте, будет сдавать домашний экзамен не кому-нибудь, а ПСЖ. Этот матч единственный, где абсолютный паритет в коэффициентах. В «Лиге Ставок» победу хозяев можно взять за 2,65, и ровно столько же стоит успех гостей. На бумаге английский клуб выглядит предпочтительнее, но сможет ли он это доказать на поле, непонятно, считает футбольный аналитик Константин Клещев: «"Ньюкасл" в АПЛ действительно проходится катком по многим соперникам.

Но Лига чемпионов — это все-таки турнир другого уровня, там иное сопротивление, соперники, которые имеют гораздо больше опыта выступлений в столь престижных турнирах. Возвращение в Лигу чемпионов требует перестройки психологии».

Еще один матч примерно равных соперников, если говорить о командах топ-уровня, это встреча «Боруссия»—«Милан». «Лига Ставок» предлагает пари на победу «Дортмунда» за 2,45.Успех гостей идет почти за 3. Хотя немецкая команда, мягко говоря, неубедительна. Впрочем, футбольный эксперт Игорь Шалимов уверен, что спешить с выводами не стоит: «Я думаю, они наберут. В прошлом году они были вторые. Мне кажется, что все равно они в чемпионате Германии будут наверху, и здесь они навяжут борьбу за второе место».

Но, несмотря на столь яркие противостояния, общедоступный телеканал «Матч ТВ» выбрал для показа игру «Порту»—«Барселона», где каталонцы, конечно, должны побеждать. Любой исход кроме победы будет восприниматься здесь как неожиданность, так что коэффициент 1,9 на победу сине-гранатовых в «Лиге Ставок» кажется делом верным, не говоря уже о победе «Манчестер Сити» над «Лейпцигом» за 1,78. Объедение этих возможных исходов в экспресс даст коэффициент почти 3,5. А начнется большой футбольный евровечер в19:45 с игры «Атлетико»—«Фейеноорд», которую также прямом эфире покажет «Матч ТВ».