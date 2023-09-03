Петербург отказался следовать по пути Парижа в вопросе электросамокатов

В Санкт-Петербурге не планируют запрещать сервисы аренды электросамокатов, рассказал «Деловому Петербургу» заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вместе с тем чиновник рассказал, что в центре города в сентябре впервые будет введен официальный запрет на использование электросамокатов. До 10 сентября передвижение на самокатах запретят на Адмиралтейской набережной. До конца сентября нельзя будет использовать средства индивидуальной мобильности на Дворцовой набережной. Запрет коснется не только арендованных, но и личных самокатов. Штраф для нарушителей составит 500 руб.

Господин Ваньчков напомнил, что с 2021 года в городе действует соглашение между комитетом по транспорту и сервисами кикшеринга об использовании средств индивидуальной мобильности — так в документе называют электросамокаты. В 2023 году к соглашению присоединились Яндекс GO, Whoosh, Urent и Busyfly. Соглашение предусматривает ряд ограничений для пользователей СИМ: в том числе, в 28 зонах движение запрещено, а в ряде других зон действуют скоростные ограничения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сервис SuperJob провел опрос среди москвичей и петербуржцев и выяснил, что за запрет сервисов кикшеринга выступают 66% жителей Петербурга и 62% жителей столицы. Дискуссия об использовании электросамокатов в городе вышла на новый виток после того, как парижские власти приняли решение с 1 сентября разорвать договоры со всеми кикшеринговыми сервисами.

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