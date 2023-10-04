Экс-глава СО РАН не смог оспорить приговор по делу о мошенничестве

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор бывшему главе СО РАН Александру Асееву, обвиняемому в мошенничестве с приватизацией ведомственного коттеджа. Сумма похищенного у государства оценивается в 45 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) Александр Асеев был осужден в июне. Он получил четыре года условно и штраф в размере 500 тыс. руб., спорный коттедж площадью более 600 кв м в Советском районе Новосибирска был возвращен в собственность государства.

Как установил суд, ученый, используя свое служебное положение,организовал заключение с ним договора найма коттеджа, а также работы по его реконструкции, «убедив сотрудников Академии наук в том, что жилое помещение будет использовано им в качестве представительской резиденции», сообщает прокуратура региона.

С целью хищения он якобы организовал фиктивную регистрацию по месту жительства в указанном коттедже своей дочери, добился признания за ней права собственности на эту недвижимость по подложным документам. С предъявленными обвинениями ученый не согласился.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова