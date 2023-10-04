Цена полета в экономклассе по России упала на 1000 рублей

Стоимость перелета на тысячу километров экономклассом по России в августе 2023 года упала на тысячу рублей, свидетельствуют данные Росстата, на которые обратил внимание РБК. Однако показатель все равно остался на максимальном уровне для этого месяца.

Стоимость перелета внутри России в экономклассе в расчете на 1 тыс. км пути в августе 2023 года составила 6556,21 руб. Это на 1083 руб. меньше, чем было в июле. В денежном выражении это максимальное снижение между двумя месяцами. Однако стоимость перелета в августе все равно стала максимальной для августа, начиная с 2011 года. Прошлый рекорд был в августе 2010-го — 6892,51 руб.

По информации «Яндекс Путешествия», средняя стоимость авиабилета по рейсам внутри России в августе упала на 2030 руб., до 13 650 руб. в обе стороны. Стоимость авиабилетов туда-обратно на внутренние рейсы составила 15 690 руб. Это на 7% ниже уровня июля. Агрегатор Aviasales тоже зафиксировал падение средней цены при покупке авиабилетов на 7%.

Август традиционно входит в так называемый высокий сезон из-за высокого спроса на фоне отпусков, школьных и студенческих каникул. В августе суммарный пассажиропоток российских авиакомпаний обычно достигает годового максимума. По данным Росавиации, в августе 2023 года российские авиакомпании перевезли 11,816 млн человек (плюс 4,5% к августу прошлого года).

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