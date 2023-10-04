На юге Петербурга на проезжую часть упало дерево

Дерево упало на проезжую часть на улице Маршала Говорова в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом 4 октября сообщили в соцсетях очевидцы.

Машины объезжают препятствие. На месте работают аварийные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе Смольного со ссылкой на сведения Росгидрометцентра указали, что с 11:00 до 19:00 часов в среду, 4 октября, на территории города будет действовать «оранжевый» уровень опасности, так как порывы ветра местами достигнут 25 м/с.

Также петербургский Гидрометцентр предупредил горожан о приближающемся наводнении. По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, максимальный подъем уровня воды за «допустимую отметку» 161 см прогнозируется в районе 15:00 – 16:00.

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