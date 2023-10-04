В Петербурге начал повышаться уровень воды в Неве

Петербургский Гидрометцентр предупредил горожан о приближающемся наводнении. По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, максимальный подъем уровня воды за «допустимую отметку» 161 см прогнозируется в районе 15:00 – 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Неве растет уровень воды — в 9 часов 55 минут гидрологический пост Горного института зафиксировал подъем уровня воды до отметки 105 см.

Ветер в порывах более 25-30 м/с на акватории залива начнется в начале дня, к Санкт-Петербургу сильный северо-западный ветер до 15-20 м/с придет в середине дня около 12-15 часов.

По прогнозам, постепенно ветер будет разворачиваться на западные румбы и процесс подъема воды усилится.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «оранжевый» уровень опасности будет действовать в Санкт-Петербурге 4 октября из-за погодных условий. МЧС предупредило жителей Санкт-Петербурга о риске стихийных бедствий.

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