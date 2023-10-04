Зарубежные СМИ: Как отставка спикера вызвала хаос в Палате представителей США?

Нижняя палата Конгресса США впервые отправила председателя в отставку. За уход спикера Кевина Маккарти проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Большинство в палате представителей контролируют его однопартийцы — республиканцы. Однако восемь человек присоединились к демократам, которые выступали за то, чтобы Маккарти покинул свой пост. Уже бывшего спикера не раз критиковали из-за компромисса с администрацией Джо Байдена. Он пошел на него, чтобы принять бюджет и избежать шатдауна, то есть временного прекращения работы правительства. К тому же, противники Маккарти утверждали, что он якобы согласовал с президентом «секретную сделку» о финансировании Украины. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst, Reuters Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«Хаос в Палате представителей» — с такими заголовками 4 октября вышли крупнейшие американские и британские СМИ. Отставка Маккарти стала кульминацией ожесточенной борьбы за власть, которая продолжалась все девять месяцев его пребывания на посту, пишет The Washington Post. Причем ее инициаторами стали крайне правые члены республиканской партии, в частности, конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц.

Политик утверждал, что сделка уже бывшего спикера с демократами подрывает принципы партии. Хаос во главе с Маккарти хуже, чем без него, цитирует конгрессмена Нэнси Мейс британская The Guardian.

Сам бывший спикер заявил журналистам, что произошедшее — личная месть Гетца. Его обвиняют в сексуальных домогательствах, незаконном употреблении наркотиков и нецелевом использовании средств предвыборной кампании. Конгресс проводит расследование. Целью Гетца было привлечь внимание, он не был настоящим консерватором, приводит слова Маккарти CBS.

Голосование за отставку спикера показало непримиримые противоречия в Конгрессе, теперь главный вопрос, сможет ли кто-то заручиться поддержкой, чтобы руководить неуправляемым большинством республиканской партии, пишет The New York Times. Сам бывший спикер заявил, что не будет претендовать на должность. А пока выбор не сделан, деятельность палаты представителей остановлена.

При этом, как сообщает CNN, те, кто выступил за отставку Маккарти, не понимают, что делать дальше, у них нет плана и альтернативы, так что это просто голосование за хаос. Такое мнение в разговоре с телеканалом выразил конгрессмен Том Коул.

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