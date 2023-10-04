К Криштиану Роналду снова подадут иск по делу об изнасиловании

Гражданский иск к португальскому нападающему саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании Кэтрин Майорга будет возобновлен в окружном апелляционном суде США. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на пострадавшую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Yosri, Reuters Фото: Ahmed Yosri, Reuters

В 2018 году американка Кэтрин Майорга рассказала, что Криштиану Роналду в 2009 году изнасиловал ее в Лас-Вегасе. По ее словам, после этого футболист передал ей $375 тыс. за молчание. Защитники Кэтрин Майорги угрожали опубликовать документы, подтверждающие, что футболист признавался юристам, что применил насилие к женщине.

Криштиану Роналду отверг выдвинутые против него обвинения. В июне 2022 года гражданский иск к футболисту по этому делу отклонил окружной судья США по причине использования украденных конфиденциальных документов.

Сейчас юристы Кэтрин Майорги планируют ходатайствовать перед окружным апелляционным судом США об отмене решения о прекращении дела и будут просить о возобновлении гражданского иска, который их подзащитная впервые подала в Неваде в 2018 году.

Криштиану Роналду 38 лет. Он — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и победитель Лиги наций. Футболист выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года он перешел в «Ан-Наср» Саудовской Аравии.