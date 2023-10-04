На полигоне в станице Полтавской продолжают ликвидировать внутреннее тление
Пожар на мусорном полигоне в станице Полтавской потушен практически полностью. Глава Красноармейского района Юрий Васин в своем Telegram-канале сообщил, что пожарные продолжают ликвидировать внутреннее тление. Новых очагов возгорания нет, открытого горения на поверхности полигона не наблюдается.
Сейчас ликвидацией пожара занимаются 45 человек и 12 единиц грузовой техники, задействованы по три экскаватора и бульдозера, спецмашины. По словам господина Васина, грунта для пересыпки тела полигона достаточно.
Глава муниципалитета сообщил также, что специалисты постоянно отбирают пробы воздуха в районе полигона. Отклонений критически важных значений пока не зафиксировано.
Пожар на полигоне в районе станице Полтавской произошел 3 октября. Площадь возгорания достигла 5 га.
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