На полигоне в станице Полтавской продолжают ликвидировать внутреннее тление

Пожар на мусорном полигоне в станице Полтавской потушен практически полностью. Глава Красноармейского района Юрий Васин в своем Telegram-канале сообщил, что пожарные продолжают ликвидировать внутреннее тление. Новых очагов возгорания нет, открытого горения на поверхности полигона не наблюдается.

Сейчас ликвидацией пожара занимаются 45 человек и 12 единиц грузовой техники, задействованы по три экскаватора и бульдозера, спецмашины. По словам господина Васина, грунта для пересыпки тела полигона достаточно.

Глава муниципалитета сообщил также, что специалисты постоянно отбирают пробы воздуха в районе полигона. Отклонений критически важных значений пока не зафиксировано.

Пожар на полигоне в районе станице Полтавской произошел 3 октября. Площадь возгорания достигла 5 га.

Вячеслав Рыжков

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