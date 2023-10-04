В ЮФО ставки по накопительным счетам выросли вслед за ключевой ставкой

Российские банки отреагировали на решение Центробанка о повышении ключевой ставки изменением условий по накопительным счетам, отмечают аналитики ВТБ. В том числе, новым клиентам банков стали доступны накопительные вклады с повышенными ключевыми ставками.

К примеру, жители ЮФО могут получать доходность 13% годовых на ежемесячный минимальный остаток в течение первых четырех месяцев с даты открытия первого счета или 11% годовых на ежедневный остаток в сумме до 1 млн руб. в течение первых трех месяцев с даты первого пополнения продукта. Есть предложение, где максимальная ставка поднимется до 12,5% и будет действовать два месяца для новых клиентов.

При этом базовые ставки находятся на уровне 5% и 7%.

Проценты по вкладам, как правило, выплачиваются в последний календарный день каждого месяца.

«В текущих экономических условиях для многих россиян приоритетен быстрый доступ к своим сбережениям. Эту задачу во многом решают накопительные счета, так как позволяют клиентам свободно снимать и вносить средства без потери доходности. Ставка по таким продуктам не уступает депозитам, а для впервые открываемых счетов может быть даже выше. Например, сейчас максимальная доходность по краткосрочным вкладам в среднем достигает 12%.», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее вслед за движением ключевой ставки на рынке повысились ставки по вкладам.

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