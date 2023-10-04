Суд оставил в СИЗО экс-главу ГИБДД Ивделя

Свердловский областной суд оставил по арестом бывшего главу ГИБДД Ивделя Максима Анисимкова, обвиняемого в получении взятки с вымогательством в крупном размере. В пресс-службе суда уточнили, что экс-силовик пробудет под стражей по 12 ноября.

Напомним, бывший начальника отдела ГИБДД МВД «Ивдельский» был задержан в апреле этого года. По версии следствия, Максим Анисимков лично получил 120 тыс. руб. от работника коммерческой компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, за нереагирование на административные правонарушения клиентов.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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