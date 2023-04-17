Начальник ГИБДД Ивделя арестован до 11 июня

Ивдельский городской суд арестовал начальника отдела ГИБДД МВД «Ивдельский» Максима Анисимкова, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. «Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана по 11 июня включительно»,— говорится в сообщении.

Напомним, Максим Анисимков был задержан накануне по обвинению по п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное с вымогательством взятки). Постановление суда об аресте еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По версии следствия, вечером 11 апреля Максим Анисимков лично получил от гражданина деньги за непринятие мер по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения правил дорожного движения (ПДД), сообщил руководитель следственного отдела СКР по городу Ивдель Олег Семенов. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейский был задержан оперативниками из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по региону совместно с УФСБ.

По предварительным данным, глава ГИБДД Ивделя получил 120 тыс. руб. от работника коммерческой компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, за нереагирование на административные правонарушения клиентов.



При подтверждении вины Максим Анисимков будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. «Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,— добавил полковник Горелых.

Главе ГИБДД Ивделя грозит до 12 лет лишения свободы.

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Артем Матюхин