МЧС предупредило петербуржцев о риске стихийных бедствий 4 октября

«Оранжевый» уровень опасности будет действовать в Санкт-Петербурге 4 октября из-за погодных условий. МЧС предупредило жителей Санкт-Петербурга о риске стихийных бедствий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В пресс-службе Смольного со ссылкой на сведения Росгидрометцентра указали, что с 11:00 до 19:00 часов в среду, 4 октября, на территории города будет действовать «оранжевый» уровень опасности, так как порывы ветра местами достигнут 25 м/с. При этом с 21:00 3 октября до 9:00 4 октября в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности.

Он применяется при обозначении потенциально опасной погоды, а «оранжевый» вводят, когда есть вероятность стихийных бедствий. В таком случае водителям следует быть осторожными на дороге или же вовсе отказаться от управления транспортом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге «желтый» уровень погодной опасности вводился 1 октября из-за усиленного ветра.

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