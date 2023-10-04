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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Эксперты «Общественной потребительской инициативы» опубликовали рейтинг автомобильных перевозчиков сборных грузов. Это вид доставки товаров или посылок нескольких клиентов в одной машине. Авторы оценивали не только выручку компаний, количество офисов в России, но и обеспеченность транспортными средствами, посещаемость сайта, уровень качества услуг, надежности и устойчивости на рынке в части юридических, налоговых и финансовых рисков. В рейтинг вошли 30 грузоперевозчиков. Замыкают тройку лидеров «Норд Вилл» и ПЭК, на втором месте находится ТК «КИТ», а первую строчку заняла группа компаний «Деловые Линии». Как отмечают составители, рейтинг поможет клиентам выбрать надежного контрагента, а самим владельцам транспортных компаний получить независимую оценку своего бизнеса.

Российские сети быстрого питания скорректировали цены на продукцию после повышения НДС на гамбургеры. Как сообщает «РИА Новости», во «Вкусно — и точка» стоимость блюд на несколько рублей выросла. В «Бургер Кинге» большинство позиций при этом остались в прежнем ценовом сегменте, а на некоторые базовые бургеры даже снизились. KFC и Rostic’s также не стали менять цены.

Корабли SpaceX доставят в этом году на орбиту 1,6 тыс. тонн грузов. Это в четыре раза больше, чем выведут остальные компании и страны мира вместе взятые, заявил Илон Маск. Он отметил, что Китай находится в числе лидеров по доставке кроме американской компании.

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