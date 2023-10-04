Роскосмос передаст петербургскому музею космонавтики настоящий спускаемый аппарат

Роскосмос в течение месяца намерен передать Музею космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко в Санкт-Петербурге настоящий спускаемый аппарат, его планируется установить на входе. Об этом со ссылкой заместителя генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергея Орлова сообщает ТАСС.

По словам господина Орлова, новый экспонат — «уже не перекрашенный, не закрытый, который находился в космосе» — будет установлен рядом с аппаратом, на котором летал в космос Юрий Гагарин. «В течение месяца мы перевезем этот аппарат и уже увидим настоящий, обгоревший, который был в космосе»,— отметил представитель музея.

Также Сергей Орлов напомнил, что с 4 по 10 октября в Петербурге пройдут мероприятия, посвященные Всемирной неделе космоса. В Музее космонавтики по этому поводу откроется несколько новых экспозиций.

Ранее «Ъ» писал, что Роскосмос назвал вероятную причину крушения автоматической межпланетной станции «Луна-25». В госкорпорации заявили, что она могла разбиться из-за сбоя в работе комплекса управления.

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