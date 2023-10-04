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«Форум-групп» представил проект жилого дома рядом с садом Энгельса в Екатеринбурге

Девелопер «Форум-групп» представил проект жилого дома, который построят около сада Энгельса в Екатеринбурге. Объект появится на территории бывшего Уральского института экономики, управления и права на ул. Сони Морозовой, 180. Общая площадь проектирования составляет 0,84 га.

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Проект застройщик представил на X Международном форуме 100+ TechnoBuild. Напомним, мероприятие будет проходить в «Екатеринбург-Экспо» по 6 октября,.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что начался снос трехэтажного здания на площадке недалеко от сада Энгельса. В мэрии Екатеринбурга отмечали, в 2022 году комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки перевела площадку в территориальную зону Ж-5 (зону многоэтажной жилой застройки).

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Анастасия Таначева

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