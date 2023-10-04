Владелец клиник «Мать и дитя» намерен получить первичный листинг на Мосбирже

Группа компаний MD Medical, управляющая сетью частных клиник «Мать и дитя», планирует получить статус первичного листинга на Московской бирже (MOEX: MOEX). Компания направила в Центробанк пакет необходимых документов, включая проспект глобальных депозитарных расписок (ГДР), следует из пресс-релиза. На фоне сообщения о планах MD Medical депозитарные расписки «Мать и дитя» в ходе торгов на Мосбирже дорожали более чем на 5%.

В июне этого года MD Medical провела делистинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже (LSE), где они торговались с 2012 года. Компания объяснила решение длительной приостановкой торгов ГДР на LSE. Торги глобальными депозитарными расписками продолжались на основном рынке Мосбиржи.

31 августа акционеры MD Medical одобрили смену налоговой юрисдикции с кипрской на российскую. Головной офис будет перенесен в специальный административный район острова Октябрьский Калининградской области. 8 августа компания завершила процедуру смены банка-депозитария с JPMorgan Chase Bank N.A на люксембургский RCS Issuer Services S.AR.L.

МD Medical Group Investment была зарегистрирована на Кипре в 2010 году. Ее основной акционер — основатель Марк Курцер. В России действует десять госпиталей и 43 клиники компании в 26 регионах.

Лусине Баласян