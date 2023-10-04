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Соборную мечеть в Крыму хотят достроить до конца года

Введение в эксплуатацию Соборной мечети в Симферополе запланировано на конец текущего года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета по делам национальных отношений Айдера Типпа.

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Первый этап росписи главного купола здания Соборной мечети был завершен в августе текущего года. Общая площадь мечети составит 11 тыс. кв. м. Объект сможет единовременно вмещать до 6 тыс. человек.

Строительство мечети «Джума Джами» началось в 2017 году. Работы приостанавливались во время пандемии и возобновились в 2022 году. Объем инвестиций в строительство оценивают в 2 млрд руб.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что строительство Соборной мечети в Симферополе планируют завершить к сентябрю 2023 года.

Анастасия Донскова

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