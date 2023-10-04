Соборную мечеть в Крыму хотят достроить до конца года

Введение в эксплуатацию Соборной мечети в Симферополе запланировано на конец текущего года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета по делам национальных отношений Айдера Типпа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Первый этап росписи главного купола здания Соборной мечети был завершен в августе текущего года. Общая площадь мечети составит 11 тыс. кв. м. Объект сможет единовременно вмещать до 6 тыс. человек.

Строительство мечети «Джума Джами» началось в 2017 году. Работы приостанавливались во время пандемии и возобновились в 2022 году. Объем инвестиций в строительство оценивают в 2 млрд руб.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что строительство Соборной мечети в Симферополе планируют завершить к сентябрю 2023 года.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram