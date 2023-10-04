Ярославская спортсменка завоевала золото Кубка России по пулевой стрельбе

Серебряный призер Олимпийских игр 2021 года и воспитанница ярославской школы олимпийского резерва Анастасия Галашина завоевала золотую медаль III этапа Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Соревнования проходили в Череповце с 28 сентября по 1 октября. Спортсмены соревновались в четырех дисциплинах: стрельба из пневматической винтовки на 10 м (60 выстрелов) по одному и в смешанной паре, стрельба из пневматического пистолета на 10 м также по одному и в паре. Анастасия Галашина победила в стрельбе из винтовки стоя.

«Соперники были достойные. Для меня это обычный проходящий старт, отношусь к нему как к тренировке, но в целом довольна»,— прокомментировала Анастасия Галашина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Анастасия Галашина выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в 2021 году в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м. В начале 2022 года госпоже Галашиной подарили квартиру в новостройке во Фрунзенском районе Ярославля.

Алла Чижова