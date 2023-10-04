В Рыбинске арестовали обвиняемого в убийстве мобилизованного

Рыбинский горсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в убийстве мобилизованного. Об этом сообщили в ярославском облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Рыбинского городского суда

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Рыбинского городского суда Здание Рыбинского городского суда

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Рыбинского городского суда

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области погиб 27-летний Андрей Огурцов, который год назад был мобилизован на специальную военную операцию и пришел в краткосрочный отпуск, во время которого был убит. В правоохранительных органах подтверждали, что мужчина погиб от удара топором. Подозреваемого задержали.

Вчера, 3 октября, Рыбинский горсуд арестовал подозреваемого на два месяца, до 30 ноября 2023 года. В суде сообщили, что мужчина обвиняется в убийстве 30 сентября в деревне Федорково Пошехонского района Ярославской области.

Алла Чижова