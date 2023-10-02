В Ярославской области погиб мобилизованный, пришедший в отпуск

В Ярославской области погиб 27-летний Андрей Огурцов, который год назад был мобилизован на специальную военную операцию и пришел в краткосрочный отпуск. Об этом сообщил глава Пошехонского района Николай Белов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Белов//«Вконтакте» Фото: Николай Белов//«Вконтакте»

Господин Белов написал, что жизнь молодого человек «трагически оборвалась» в ночь с 30 сентября на 1 октября. Ранее телеграмм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что мужчина погиб от удара топором. Подозреваемый задержан. Источник «Ъ-Ярославль» в правоохранительных органах подтвердил данный факт. В Пошехонский суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому еще не поступало.

«Отпевание и траурный митинг состоятся в Белосельском Доме культуры 4 октября в 11 часов. Похороны пройдут со всеми воинскими почестями»,— написал Николай Белов

Алла Чижова