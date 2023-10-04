Путин в Киргизии примет участие в торжествах по случаю юбилея авиабазы РФ

Президент России Владимир Путин 12 октября посетит Киргизию с официальным визитом, подтвердила пресс-служба президента страны Садыра Жапарова. Кремль информацию пока не комментировал.

В рамках визита запланированы переговоры господ Путина и Жапарова. Лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также дальнейшие планы сотрудничества. Кроме того, они примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию открытия авиационной базы ОДКБ в Канте.

13 октября в Киргизии пройдет саммит СНГ, а 25 октября — заседание глав правительств стран Содружества и Шанхайской организации сотрудничества. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что планирует встретиться с господином Путиным в Киргизии 15 октября и обсудить проекты по производству самолетов и строительству железнодорожной ветки.

Лаура Кеффер