Усадьбу Демидовых в Тайцах могут начать реставрировать уже в 2024 году

Реставрация усадьбы Демидовых в Тайцах (Ленобласть) может начаться в 2024 году. Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщил заместитель председателя правительства региона Владимир Цой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ленобласти Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Господин Цой отметил, что согласно смете сумма реставрации объекта составит менее 190 миллионов, без учета затрат на инженерное обеспечение вне границ здания.

Предполагается частично заменить конструкцию здания, отреставрировать оконные и дверные проемы, вычинить кирпичную кладку, восстановить фасады и элементы декора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку состояния усадьбы Демидовых в переулке Гривцова в центре Санкт-Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте