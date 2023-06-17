СК проверит состояние усадьбы Демидовых в центре Петербурга

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку состояния усадьбы Демидовых в переулке Гривцова в центре Санкт-Петербурга. Просьба обратить внимание на этот объект поступила через онлайн-приемную, сообщили в пресс-службе ведомства.

В своей жалобе на имя господина Бастрыкина заявитель утверждает, что собственник исторического здания XVIII века постройки, признанного памятником федерального значения, не предпринимает мер для приведения его в порядок.

До этого председатель СК РФ уже выражал обеспокоенность состоянием усадьбы Демидовых после пожара, случившегося там осенью прошлого года.

Ранее комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга обязал собственника здания —ТСН «Демидовское» — отремонтировать его до 2026 года. Фасад должны были отреставрировать не позднее 2022 года.

«Ъ-СПб» писал, что неделю назад Александр Бастрыкин также поручил представить ему доклад о расследовании дела об обрушении трибун цирка-шапито в Лесколово Ленинградской области.

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