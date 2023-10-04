В Казани не планируют называть улицу именем Жириновского

Власти пока не планируют присваивать имя Владимира Жириновского какой-либо из улиц. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В соответствии с действующим положением о комиссии по топонимике муниципального образования Казани обращения с предложениями об увековечении памяти выдающихся личностей принимаются по истечении одного года со дня смерти указанных в обращении личностей»,— пояснили в пресс-службе муниципалитета. Однако спустя год после смерти лидера ЛДПР никто в мэрию с такой инициативой не обратился.

Напомним, в начале октября аллея Владимира Жириновского появилась в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Светлый Яр», которое является по сути микрорайоном райцентра Высокая Гора к северу от Казани. Решение принял исполком Высокогорского сельского поселения.

Ранее отделение ЛДПР просило, чтобы имя господина Жириновского носил сквер в Казани. Однако партийцы довольны и этим решением, полагая, что в Татарстане «пришло понимание необходимости увековечить его имя».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"