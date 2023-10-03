Владимиру Жириновскому нашли место в Татарстане

В Татарстане в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского назвали дачную аллею. Такое решение приняли власти Высокой Горы — райцентра рядом с Казанью. Ранее отделение ЛДПР просило, чтобы имя господина Жириновского носил сквер в столице Татарстана. Однако партийцы довольны и этим решением, полагая, что в Татарстане «пришло понимание необходимости увековечить его имя». Основатель ЛДПР неоднократно резко высказывался о Казани и Татарстане и даже призывал упразднить национальные республики. По мнению экспертов, появление аллеи Жириновского в дачном поселке позволяет Татарстану продемонстрировать «общие со всей остальной Россией ценности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Исполком Высокогорского сельского поселения принял постановление «о присвоении наименований улицам, образованным при расширении населенных пунктов». Согласно этому документу, теперь одна из аллей в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Светлый яр» получила имя Владимира Жириновского. Это новая улица, и ранее она не носила другого названия.

Высокогорский район Татарстана находится к северу от Казани. Коттеджный поселок «Светлый яр» фактически является микрорайоном села Высокая Гора с населением 17,7 тыс. человек.

Чиновники Высокой Горы не комментируют решение назвать аллею именем Владимира Жириновского. «Ъ-Казань» не удалось поговорить ни с руководителем исполкома Ренасом Салахутдиновым, который подписал постановление, ни с главой поселения Азатом Хабибуллиным. По словам сотрудников администрации, чиновники находились то на совещаниях, то на выезде.

Ранее с инициативой увековечить имя Владимира Жириновского в Татарстане выступало региональное отделение ЛДПР. В апреле прошлого года партийцы направили мэру Казани Ильсуру Метшину обращение, в котором предложили назвать в честь основателя ЛДПР «строящийся сквер, расположенный вдоль улицы Сибгата Хакима и до пересечения с улицей Абдуллы Бичурина». Они отмечали, что господин Жириновский «посещал Казань и неоднократно заявлял, что наш город достоин стать новой столицей страны», а его имя «отзывается доброй памятью всех жителей РФ и особенно Казани».

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году от последствий коронавируса. Церемонию прощания с политиком посетил президент РФ Владимир Путин. Похороны основателя и лидера ЛДПР прошли в Москве на Новодевичьем кладбище. А глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского, направив телеграмму во фракцию ЛДПР в Госдуме. Он назвал основателя партии «неординарным, сильным человеком».

В ЛДПР выразили удовлетворение тем, что в Татарстане появилась аллея Владимира Жириновского. «В прошлом году после кончины Владимира Вольфовича я вышел с инициативой назвать в его честь один из скверов Казани. Наконец пришло понимание, что необходимо увековечить его имя»,— заявил депутат Госсовета республики от этой партии Эдуард Шарафиев. При этом в беседе с «Ъ-Казань» парламентарий признался, что ему «неизвестно, чем обусловлено это решение».

Казанские улицы называть именем господина Жириновского пока не собираются.

В пресс-службе мэрии Казани «Ъ-Казань» сообщили, что комиссия по топонимике рассматривает «предложения об увековечении выдающихся личностей по истечении одного года со дня смерти», однако спустя год после смерти лидера ЛДПР никто в мэрию с такой инициативой не обратился.

Опрошенные «Ъ-Казань» парламентарии из других партий сдержанно отнеслись к появлению аллеи Владимира Жириновского. «Я ведь единоросс. Как-то мне не совсем корректно комментировать такие вещи»,— сказал депутат Госсовета Татарстана Камиль Садриев, за которым закреплен Высокогорский район республики. При этом он отметил, что с избирателями вопрос наименования аллеи он не обсуждал.

«Это садовники сами так назвали. Тут нечего комментировать. Если бы улицу…»,— отреагировал другой депутат «Единой России», глава телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.

Ранее парламентарий был против увековечения имени Владимира Жириновского в Татарстане, поскольку тот «известен своими высказываниями перейти к губернской форме правления».

Господин Жириновский неоднократно призывал к упразднению национальных республик, в том числе Татарстана, и предлагал переименовать республику в Казанский край. Кроме того, лидеру ЛДПР приписывали фразу о необходимости переселения башкир и татар в Монголию, но сам политик отрицал, что такое говорил. К нему не питал симпатий первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, который советовал партийному лидеру «не выходить из себя». А Рустам Минниханов говорил, что Владимир Жириновский «обижается, что ЛДПР не любят в Татарстане», хотя «сам все делает, чтобы его не любили». В 2019 году господин Жириновский заявил, что Казань «завалена деньгами». Эти высказывания осудили депутаты на сессии Госсовета.

«У него были и ошибки, и недостатки. Это факт, что он резко высказывался про Татарстан»,— сказал «Ъ-Казань» глава фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Хафиз Миргалимов. Однако он считает, что «Жириновский был неординарным человеком, политиком, феноменом». «Вопрос неоднозначный. Но я не могу ни обсуждать, ни осуждать решения исполкома муниципального образования Высокой Горы. Это их прерогатива. У нас разделение полномочий»,— заключил коммунист.

«Жириновский не был популярен в Татарстане. Об этом говорят и результаты выборов»,— говорит политтехнолог Константин Калачев. Он напоминает, что в прошлом году улица Владимира Жириновского появилась в Москве. «Как теперь Татарстану отстать от этой инициативы, от этого почина? Надо шагать со всеми в ногу. Демонстрировать, что мы такие же, как все, у нас общие со всей остальной Россией ценности. Тем более сейчас Жириновский чуть ли не канонизирован, из него слепили образ провидца и пророка»,— объясняет эксперт. При этом господин Калачев обращает внимание, что в республике именем основателя ЛДПР названа лишь небольшая аллея, а не улица в столице республики. «Можно сказать, что это сделано для галочки, но это показывает лояльность Татарстана. Никаких протестов нет. Никакие татарские националисты на улицы не вышли»,— заключает Константин Калачев.

Кирилл Антонов