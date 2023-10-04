Болельщики ЦСКА выкупили все гостевые билеты на матч с «Факелом» в Воронеже

Перед сегодняшней встречей с футбольным клубом «Факел» в Воронеже болельщики московского ЦСКА выбрали всю гостевую квоту билетов. Об этом сообщили в столичном клубе. Таким образом, количество гостевых болельщиков может стать одним из наибольших в этом сезоне на воронежском Центральном стадионе профсоюзов.

Игра состоится в 14:30 в рамках пятого тура «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. В группе «Факел» играет с ЦСКА, «Сочи» и «Оренбургом». Ранее воронежский клуб обыграл ЦСКА и проиграл другим командам. Победители каждого матча получают три очка. Если игра заканчивается вничью, следует серия пенальти, по итогам которой победителю дают два очка, проигравшему — одно. «Оренбург» после четырех встреч занимает в группе А первое место с восемью очками. На второй строчке — ЦСКА с семью очками. У «Сочи» — пять очков, «Факел» с четырьмя очками замыкает группу.

Как перекрывают движение в Воронеже в связи со встречей «Факела» с ЦСКА — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин