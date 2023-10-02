Из-за матча Кубка России по футболу в центре Воронежа ограничат парковку и движение

Движение и парковку ограничат на четырех улицах в центре Воронежа 3-4 октября в связи с проведением матча в рамках пятого тура «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 19:00 3 октября до 19:00 4 октября стоянка автомобиля будет запрещена на участках следующих улиц:

Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7:00 до 19:00 4 октября для движения автомобилей будут перекрыты участки следующих улиц:

Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до Средне-Московской).

На закрываемых для движения транспорта участках будет ограничен выезд с дворовых территорий, при этом проход для пешеходов останется свободным,— добавили в мэрии Воронежа.

4 октября в 14:30 на Центральном стадионе профсоюзов сразятся воронежский «Факел» и московский ЦСКА. Прошлая встреча команд в рамках Кубка России закончилась победой «огнеопасных».

Формат Кубка России был изменен в прошлом году. Все команды были разбиты на «Путь регионов» и «Путь РПЛ», в котором 16 клубов поделены на четыре группы. Команды играют друг с другом, после чего в плей-офф выходят две лучшие из каждой группы. При этом в «Путь регионов» попадают клубы РПЛ, занявшие третьи места, а также проигравшие в плей-офф (кроме финала). Победители обоих путей и сыграют в решающем матче за Кубок.

«Факел» в нынешнем розыгрыше играет с московским ЦСКА, «Сочи» и «Оренбургом». Ранее воронежский клуб обыграл ЦСКА и проиграл другим командам. Победители каждого матча получают три очка. Если игра заканчивается вничью, идет серия пенальти, по итогам которой победителю дают два очка, проигравшему — одно.

С учетом игр четвертого тура «Оренбург» занял первое место с восемью очками. На второй строчке — ЦСКА с семью очками. У «Сочи» пять очков и третье место. «Факел» с четырьмя очками замыкает группу.

Алина Морозова

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